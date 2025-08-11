Más Información
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento del senador y aspirante presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, condenó la violencia política.
"La SRE expresa sus condolencias al gobierno y pueblo de Colombia, así como a sus familiares y amigos, y reitera su condena a la violencia política", dijo la Cancillería.
Uribe Turbay, de 39 años de edad y miembro del Centro Democrático, el principal partido de derecha colombiano, recibió dos disparos en la cabeza el 7 de junio durante un discurso ante activistas en un barrio obrero de Bogotá.
