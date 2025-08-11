La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) manifestó su “profundo pesar” por el deceso del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue gravemente herido en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, “un acto de barbarie que lastimó de manera grave y profunda la democracia en Colombia”.

El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno, expresó a nombre de los partidos progresistas latinoamericanos y caribeños que pertenecen a esa organización, sus más sentidas condolencias a su esposa Claudia Terrazona y a su hijo Alejandro, así como al pueblo hermano de Colombia. “En estos momentos de dolor, reciban nuestro abrazo fraterno y solidario”, afirmó.

También hizo pública su preocupación por la crisis política que vive Colombia, al tiempo que reiteró su firmen condena a la violencia política que vive esa nacion, la cual ha llevado a la muerte al senador Uribe Turbay.

Lee también Fallece Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia; en junio fue víctima de un atentado

Reitero que el criminal atentado contra el senador es un retroceso lamentable a la democracia y paz social de Colombia, por lo que urgió al gobierno del presidente Gustavo Petro y a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país a instrumentar un diálogo, franco y sincero que permita superar la polarización que, nuevamente, está llevando a Colombia hacia la ruta de la confrontación entre hermanos.

Dijo que es urgente que el presidente Petro y los partidos políticos tengan la grandeza de sentarse a la mesa y acordar un nuevo pacto político de poder que permita a los colombianos una convivencia pacífica, respetuosa, porque no se puede llegar con este nivel de confrontación, de odio, a las próximas elecciones.

Por último, reiteró el compromiso de la Copppal con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe, “la cual se encuentra amenazada por hechos de violencia, de barbarie, que buscan aterrorizar a la población, como lo es el cobarde asesinato del senador Uribe Turbay, acción que debe animarnos a no desfallecer en nuestra lucha por construir una Patria Grande de libertades, de paz, igualdad y felicidad para nuestros pueblos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr