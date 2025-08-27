Más Información

Checo Pérez y su impacto económico en el Gran Premio de México; se espera derrama superior a los 20 mil millones de pesos

Checo Pérez, la estrategia de marketing multimillonaria de Cadillac

La llegada de Sergio Pérez a Cadillac plantea una revolución económica en la marca estadounidense, que —se rumora— firmó al piloto mexicano por 14 millones de dólares anuales, mismos que recuperará en menos de un año, gracias al impacto comercial que representa el tapatío.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el experto y catedrático en marketing deportivo, Javier Balseca, habló sobre cómo la escudería utilizará el factor emocional del público para transformarlo en ventas que representarán un éxito.

“El contrato de Checo será el principal y Cadillac sabe lo que representa en retorno de inversión; van a recuperar su sueldo hasta tres veces tan sólo el primer año. El morbo que genera el regreso de Checo, lo va a capitalizar”, dijo.

