Checo Pérez y su impacto económico en el Gran Premio de México; se espera derrama superior a los 20 mil millones de pesos

Ocho meses después de su polémica salida de Red Bull, el anuncio de Sergio Pérez como nuevo piloto de Cadillac logró cerrar una herida en los corazones de los fanáticos al automovilismo en México, pero además impulsará la economía del país, especialmente durante la semana del Gran Premio de México, el año que viene.

Además de ser uno de los tantos orgullos del país en el deporte, Checo es un motor de la economía, gracias a su impacto en el turismo, la industria hotelera, gastronómica y las ventas formales e informales a través de sus productos, como gorras, playeras, chamarras y demás artículos relacionados.

El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informó que “las actividades relacionadas a la Fórmula Uno dejaron una derrama económica de 19 mil 550 millones 821 mil pesos, convirtiéndose en el fin de semana más lucrativo del año en la capital del país”. Y, en una conversación con EL UNIVERSAL Deportes, el especialista en marketing deportivo Javier Balseca aseguró que —en 2026— la cifra podría ser aún mayor, debido a la emoción que genera el regreso del ídolo tapatío al Gran Circo.

“Es una noticia que en los últimos tiempos se venía cocinando y que va a ser un boom para los fans que Checo creó en México. La demanda que va a haber después para el Gran Premio de México 2026 va a sobrepasar las demandas anteriores”, reveló Balseca.