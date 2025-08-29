Lecce vs Milán: Horario y dónde ver EN VIVO a Santiago Giménez en la Serie A; HOY viernes 29 de agosto

La segunda fecha de la Serie A de este viernes traerá un duelo que despierta el interés de los aficionados mexicanos. AC Milán visitará al Lecce, en el Stadio Ettore Giardiniero.

Un partido donde el equipo de Santiago Giménez tiene la urgencia de sumar de tres puntos, ya que cayeron (1-2) en su debut de la temporada ante el US Cremonese.

FOTO: AP - Santiago Giménez con el AC Milan

En dicho encuentro, el delantero mexicano fue titular y jugó los 90 minutos, aunque sin mucha participación para que los suyos pudieran conseguir un resultado favorable en casa.

Por su parte, los locales empataron en su presentación en la Serie A. Una disputa sin muchas emociones, que terminó 0-0 en su visita al Génova.

Sin embargo, el historial de cara a este choque les favorece. El Milán y el Lecce se han enfrentado recientemente en 8 partidos oficiales, donde los 'Rossoneris' han ganado en cinco ocasiones, han empatado tres, y todavía no han perdido contra Lecce.

¿A qué hora y por dónde ver el partido de Milán vs Lecce?

El emocionante duelo italiano está pactado para arrancar a las 12:45 pm (Hora del Centro de México), y aunque no se transmitirá por algún canal de televisión, se podrá disfrutar en México a través de las señales de Disney+ Premium.

US Lecce vs AC Milán

Horario: 12:45 pm

Sede: Stadio Ettore Giardiniero

Transmisión: Disney+ Premium

Santiago Giménez en festejo de gol, durante el encuentro entre AC Milan y Bolonia de la Serie A - Foto: @acmilan en X

