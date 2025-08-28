Atlas encuentra al pequeño aficionado que se viralizó en el duelo contra América; se llevó una gran sorpresa

Hace tres días, los Rojinegros del Atlas pidieron ayuda mediante redes sociales para localizar al pequeño aficionado que se viralizó durante la transmisión del partido frente al América.

Su triste expresión en los goles de las Águilas (2-4) conmovió a propios y extraños; sin embargo, su recompensa llegó. Lalo fue invitado este día al enfrenamiento de los Zorros.

"Hoy recibimos una visita muy especial en Academia AGA. Bienvenido, Lalito, a tu casa", escribió el equipo rojinegro junto a unas fotos del pequeño fan tapatío.

Lee también Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

"Al terminar el entrenamiento, Camilo Vargas en representación de Atlas FC, le entregó a Lalito su nueva playera para que nos siga alentando con ese amor y fidelidad", agregaron.

El pequeño fanático convivió con Diego Cocca, Aldo Rocha, Camilo Vargas y con el resto del plantel; conoció las instalaciones de su equipo y se mostró feliz en todo momento.

Gran gesto del Atlas, para cambiar la cara de su fiel seguidor, luego del amargo resultado del pasado domingo contra los Zorros.

Lee también Así quedaron los partidos de la Champions League para la edición 2025/26