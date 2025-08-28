Santiago Giménez choca con un compañero y lo lesiona; le provocó una fractura de peroné

Una dura noticia sacudió al entorno del AC Milan, pues para su mala suerte Ardon Jashari, terminó lesionado tras un choque con Santiago Giménez en el entrenamiento del día, y de acuerdo con reportes, el suizo estaría fuera por unos meses.

Jashari fue adquirido por el cuadro rossonero para esta temporada. El juego pasado entró de cambio por Luka Modric, pero todo indica que pasará varias semanas sin ver acción por una fractura en el peroné derecho, aunque todavía faltan los estudios correspondientes para saber más de la lesión.

El propio Massimiliano Allegri, técnico del Milan, compartió la noticia en su conferencia de prensa, en la que señaló que el choque sucedió con el delantero mexicano.

"Ardon Jashari no estará disponible para el partido ante Lecce tras chocar con Giménez en el entrenamiento", apuntó el estratega italiano.

Además de adelantar esa noticia, Allegri también enfatizó la importancia que tiene el mexicano al ser su único centro delantero disponible.

"Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord; lo conozco desde hace 20 días: esperamos mucho de él".

Ardon Jashari se manifiesta en redes sociales

Después de darse a conocer la noticia de su lamentable lesión, el pivote suizo compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que asegura trabajará fuerte para estar de regreso en la cancha lo antes posible.

"Me gustaría agradecerle a todos por su increíble apoyo y mensajes en la última hora. Mi total concentración está en trabajar duro, volver más fuerte que nunca, y contribuir para alcanzar todas nuestras metas juntos con este increíble equipo", publicó.