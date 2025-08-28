Sergio Ramos convence a figura internacional para llegar a la Liga MX; ya negocia su fichaje

Uno de los futbolistas extranjeros que mejor ha rendido en los últimos meses en la Liga MX es, sin duda alguna, Sergio Ramos, histórico jugador del Real Madrid, quien tomó la decisión de llegar a México para jugar con Rayados de Monterrey.

Con la llegada del exjugador del Sevilla, muchas expectativas se generaron sobre su nivel, mismas que han sido complacidas con su calidad y liderazgo en el equipo regio.

Lee también Santos de Brasil lanza oferta millonaria por estrella de la Liga MX; el futbolista estaría analizando la situación

Gran parte del enorme rendimiento de Ramos en la Liga MX tiene que ver con la forma en la que su familia se ha adaptado al país y sus tradiciones, factores que no han dudado en compartir en redes sociales.

Con esa carta de presentación y su experiencia, Ramos no ha dudado en hablar maravillas de México en su entorno más cercano, e incluso en buscar mejorar el nivel del torneo.

De acuerdo con información de medios en España, Sergio Ramos ha sido fundamental para que otra estrella se encuentre en negociaciones y con la idea de jugar en territorio azteca.

Lee también David Faitelson pide pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "El próximo Supernova"

Se trata del atacante español Borja Mayoral, quien, luego de tener una conversación con el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, aceptó los acercamientos del equipo mexicano y se encuentra negociando su llegada.

Mayoral, quien actualmente juega en el Getafe, espera que todo se encuentre en orden para viajar y sumarse al proyecto del Apertura 2025.