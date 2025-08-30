El León ruge con fuerza y derrota al Querétaro; el panameño Ismael Díaz sigue encendido

La Fiera volvió a rugir fuerte en casa y se aprovechó de unos desplumados Gallos Blancos para obtener tres puntos más que valiosos.

El León derrotó (3-0) al Querétaro en el estadio Nou Camp, con una brillante actuación de Ismael Díaz, quien no necesitó de adaptación para ser determinante.

Con un doblete del extremo panameño, los Panzas Verdes se quedaron con la victoria en casa y se afianzaron dentro de los 10 primeros lugares de la tabla general, es decir, en la zona del Play-In.

El triunfo no fue nada sencillo para los dirigidos por Eduardo Berizzo, pesar de que el marcador podría decir lo contario.

Durante el primer tiempo, la escuadra queretana tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador en más de una ocasión; sin embargo, se topó con un Óscar García que salió inspirado y que evitó la caída de su marco con dos espectaculares atajadas.

Hasta ese momento, el León no había provocado mayor peligro sobre la portería de José Hernández, por lo que tuvo que aparece Fernando Beltrán con una genialidad para romper el cero (46').

El Nene se animó a disparar desde fuera del área y metió un zurdazo inalcanzable para el guardameta queretano.

Un minuto después, se “terminó” el partido para los Gallos Blancos con la inocente expulsión de Ángel Zapata.

Con un jugador menos, el Querétaro ya no pudo reaccionar durante la segunda parte.

El León no desaprovechó la ventaja numérica y el panameño Ismael Díaz aumentó el marcador con otro zapatazo lejano (54').

Pablo Barrera ilusionó a los Gallos Blancos al anotar el del descuento, pero el VAR anuló la acción porque le balón abandonó el terreno de juego.

A los 20 minutos, el panameño consiguió su doblete y selló el triunfo para los Esmeraldas, quienes cada vez lucen mejor y se encaminan a tener una segunda parte del torneo más sólida.