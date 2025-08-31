Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, domingo 31 de agosto

La actividad de la Liga MX no se detiene y este domingo regresa con duelos llenos de emoción.

Luego de un sábado de mucha pasión en distintas canchas del país, es momento de cerrar la actividad de la fecha 7 del Apertura 2025, que presenta un par de duelos de pronóstico reservado.

El primero de ellos nos trae a Pumas, equipo que no ha logrado una conexión con la afición y que ha comenzado a generar un roce con Efraín Juárez, técnico que buscará salir victorioso al recibir en casa al Atlas.

El equipo rojinegro, que perdió en el debut de Diego Cocca en su banquillo, intentará sacarse el malestar tras caer como local ante América.

La actividad termina en la cancha del Estadio Caliente, donde Xolos de Tijuana recibe a Necaxa, dos equipos muy parejos que requieren los puntos para mejorar en el aspecto anímico y poder trabajar tranquilos durante la pausa por la fecha FIFA.

Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, domingo 31 de agosto

Pumas vs Atlas

Hora: 16:00 (Tiempo del centro de México)

16:00 (Tiempo del centro de México) Dónde ver: TUDN, ViX Premium, Canal 5

Xolos vs Necaxa