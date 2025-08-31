Diablos Rojos del México empatan la Serie de Campeonato de Zona Sur; vencieron 6-4 a Piratas

Resiliencia pura mostró el conjunto de los Diablos Rojos del México en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur en donde vencieron (6-4) a Piratas de Campeche.

El conjunto escarlata, que perdió el invicto en la Postemporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) la noche del sábado, impuso su condición de local en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México que presentó una gran entrada para el segundo duelo en la antesala de la Serie del Rey.

Los Pingos se fueron arriba en la pizarra apenas en la parte baja del primer capítulo con par de elevados de sacrificio, cortesía de José Marmolejos y Julián Ornelas. La respuesta filibustera no se hizo esperar con cuadrangular de dos carreras del cubano Félix Pérez ante la serpentina del estadounidense Brooks Hall.

El México retomaría la ventaja en la parte baja del tercer rollo con doble de Robinson Canó que llevó a Carlos Sepúlveda y Allen Córdoba al home para tomar una ventaja que no soltarían más en el encuentro. Chris Carter acercó al conjunto visitante con un doble productor de par de carreras en los spikes de Jesús Fabela y Cal Mitchell, poniéndose a una sola carrera.

¡SE DESATA LA LOCURA EN EL HARP HELÚ! 🔥🏟️



La afición escarlata celebra la sexta carrera de los Diablos Rojos del México que ya ganan 6-4 a Piratas de Campeche pic.twitter.com/VEmiJn4ikV — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2025

Una caótica séptima entrada tuvo a los asistentes al Harp Helú sentados al filo de su butaca. Campeche logró llenar las bases y el relevista Jimmy Yacabonis logró colgar el cero y terminar con la amenaza pirata. Un elevado de sacrificio de Ramón Flores que llevó a Carlos Pérez a la almohadilla puso la pizarra definitiva en favor del conjunto escarlata.

¡GANÓ EL MÉXICO! ⚾️🔥



Los Diablos Rojos del México empatan la Serie de Campeonato en la Zona Sur tras derrotar 6-4 a los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú 🏟️ pic.twitter.com/WHeYQEQIR6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2025

Diablos y Piratas viajarán a Campeche para reanudar la Serie de Campeonato el martes 2 de agosto en el estadio Nelson Barrera en donde se jugarán los próximo tres juegos correspondientes a la antesala de la Serie del Rey en la Zona Sur.