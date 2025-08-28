La NFL, junto con la marca estadounidense Nike, dio a conocer los uniformes Rivalries para ocho de sus organizaciones. Las nuevas indumentarias serán utilizadas en partidos específicos de la temporada 2025 y busca dar tributo y celebrar las raíces de las ciudades de los equipos involucrados.

"La presentación de los primeros ocho uniformes y artículos para aficionados del club Rivalries marca un momento importante para la NFL, Nike y Fanatics, ya que la creatividad y la innovación se fusionan para ofrecer una nueva perspectiva de lo que significa ser un rival", mencionó Taryn Hutt, vicepresidenta de marketing de los equipos de la NFL.

“Rivalries traerá energía renovada al campo con cada nuevo uniforme, a la vez que ofrece una plataforma para amplificar el orgullo comunitario y local que arraiga en cada aficionado de la NFL".

Se eligieron a los equipos de la AFC Este y la NFC Oeste para esta primera temporada de la serie Rivalries. Estos uniformes se utilizarán durante partidos divisionales, dándole a los aficionados un atractivo aún mayor para duelos que ya de por sí tienen mucha relevancia en la temporada.

Las fechas en donde serán utilizados los jerseys Rivalries

Cardinals de Arizona

25 de septiembre en contra de los Seahawks de Seattle

a closer look for y'all pic.twitter.com/GaoTT7Pss2 — Arizona Cardinals (@AZCardinals) August 28, 2025

Dolphins de Miami

29 de septiembre en contra de los Jets de Nueva York

Bills de Buffalo

5 de octubre contra los Patrios de Nueva Inglaterra

Ice in the air. Grit in the soul. A city that thrives in the cold. ❄️



More details: https://t.co/4gD3C89GcW pic.twitter.com/PoTGrVjyEx — Buffalo Bills (@BuffaloBills) August 28, 2025

Rams de Los Ángeles

16 de noviembre contra Seahawks de Seattle

Work in the dark.

Earn the spotlight.



Available 09.10.25 pic.twitter.com/uBJwWDVlBQ — Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 28, 2025

Jets de Nueva York

7 de diciembre contra los Dolphins de Miami

Seahawks de Seattle

18 de diciembre contra los Rams de Los Ángeles

The details speak volumes. pic.twitter.com/ZUWzVh5Ph9 — Seattle Seahawks (@Seahawks) August 28, 2025

49ers de San Francisco

4 de enero del 2026 contra los Seahawks de Seattle