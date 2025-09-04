Más Información

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Messi lidera triunfo de Argentina sobre Venezuela; anotó doblete y fue ovacionado por la afición

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Porto hizo millonaria oferta por Johan Vásquez; Genoa rechazó la propuesta

La CONMEBOL expulsó a Independiente de la Copa Sudamericana; U de Chile avanza a cuartos de final

La nueva tuvo ya su primer momento polémico. Eagles y Cowboys comenzaron las acciones en el Lincoln Financial Field de manera inesperada.

Corrían escasos segundos del primer cuarto cuando Jalen Carter, primera ronda del Draft 2023, protagonizó un repugnante y polémico episodio al lanzar un escupitajo contra Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys.

Los oficiales revisaron la acción y de inmediato expulsaron al liniero defensivo de los actuales campeones de la NFL.

Jalen hizo su bochornoso momento frente a uno de los oficiales, que de inmediato arrojó pañuelo. Tras escuchar la decisión de los árbitros, se retiró pensativo ante la incredulidad de la fanaticada en Philadelphia.

Prescott se quedó quieto y lo señaló hacia el oficial que ya se preparaba para arrojar el pañuelo.

En defensa, Carter es uno de los nombres fuertes de Filadelfia y su baja significó un duro golpe para los locales; su sanción podría ir desde un tema económico hasta con juegos de suspensión.

