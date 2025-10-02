El plan del coach Frank González que llevó a Rolando Cantú y Ramiro Pruneda a la NFL

La noche del viernes 30 de septiembre del 2005 los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey se encontraban en Ciudad de México para un encuentro de Liga Mayor de la ONEFA, en donde terminarían siendo campeones aquel año. Durante la cena recibieron una amigable visita, el miembro de los Cardinas de Arizona, Rolando Cantú, pasó a saludarlos.

Cantú, quien se encontraba haciendo promoción del primer juego oficial de la NFL fuera de Estados Unidos, fue a visitar a sus excompañeros y amigos, ahora como flamante jugador profesional de la mejor liga del mundo. En esa escena se encontraba un joven Ramiro Pruneda, quien veía en Cantú la realización del sueño que le prometió el coach Frank González a él y sus padres durante su reclutamiento.

“Me dijo que yo podía llegar a la NFL”, confiesa en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Y al ver a Rolando, quien fue campeón en 2004 en la NFL Europa y es escogido por Arizona dije ‘solamente me queda seguir trabajando, sigo yo’. La mira estaba en que yo sería el siguiente por lo que había logrado Rolando y simplemente fue seguir trabajando para conseguirlo”, agregó.

Pruneda trabajó para convertirse en el segundo liniero ofensivo egresado del Tec de Monterrey en llegar a la NFL, lo que cimentó el camino para que Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez lo consiguieran años más tarde. El regiomontano tuvo la oportunidad de hacer pretemporada y ser miembro de la escuadra de prácticas en los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia en 2007; en 2008 cumplió un rol similar con los 49ers de San Francisco.

“El coach Frank se atrevió a intentarlo, a buscar las formas y ponerse a trabajar dentro de la planeación de poner a un mexicano (en la NFL). Se dio la oportunidad de que tuviera a gente como Rolando, en su momento, con las características, desde el tamaño, las cualidades fisico-atléticas y el football; le seguí yo y se dio la oportunidad”, concluyó.