Para el vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, la llegada de Esteban Solari al banquillo es para darle continuidad a lo que se ha hecho en la institución durante los últimos meses y no representa volver a construir un proyecto sin cimientos.

“No es un inicio de cero, al contrario, el torneo pasado fue un gran torneo, ya hay una base y, de esa base, seguir sumando para conseguir el objetivo… nos quedamos cerca. El cuerpo técnico, nosotros como directiva y toda la afición queremos ese título, [pero] hay que ir paso a paso, pensar primero en clasificar, luego entrar a la liguilla y luego pelear por el campeonato”, expresó.

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En la conferencia de prensa de su presentación como nuevo director técnico de los Pumas, Toño reconoció que espera que la era del Tano tenga buenos resultados, al igual que cuando defendió la camiseta auriazul como futbolista.

“Es un gusto darle la bienvenida de vuelta a casa en esta segunda etapa, una etapa diferente. Antes, como jugador, creo que te fue muy bien, la rompiste aquí en Pumas y ahora esperemos que, como capitán del barco, sea igual y busquemos lo que tanto queremos que es ese título”, manifestó.

Respecto al armado del plantel, el vicepresidente deportivo universitario expresó que se tiene la intención de buscar más contrataciones para el Apertura 2026, además de Sebastián Córdova y Cristian Calderón.

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“Se fueron dos jugadores que estaban en el plantel anterior, [pero] pudimos encontrar dos refuerzos mexicanos de jerarquía que vienen a complementar el equipo y tenemos una plaza de No Formado [en México] que estábamos buscando para fortalecer el equipo. Tenemos tiempo y estamos viendo cuáles son los perfiles que encajan mejor para poder avanzar con la negociación, esa es la idea”, aseguró.

Además, habló sobre la importancia de apostar por “la identidad del club” y afirmó que Esteban Solari es consciente de que debe voltear a ver a los jugadores de La Cantera para nutrir al primer equipo.

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“Sabemos que las fuerzas básicas siempre han sido importantes y está el compromiso. Tano conoce a la institución y sabe lo que son las fuerzas básicas, ha jugado con jóvenes, entonces básicamente fue parte de traerlo porque queremos tener mas jugadores de fuerzas básicas; queremos ser campeones y con jugadores de fuerzas básicas, esa es nuestra intención”, señaló Antonio Sancho.