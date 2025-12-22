Tras su arribo a Tabasco, Fátima Bosch está de vuelta en la Ciudad de México. Este fin de semana visitó el Museo Nacional de Antropología y, si bien, la Miss Universo posó con algunos de los visitantes al recinto, su paso por las salas del museo se dieron sin ningún percance ni tipo de caos.

La polémica que rodea la coronación de Fátima ha producido que se mantenga en un perfil bajo, como sucedió hace dos semanas, cuando aterrizó en México y evitó que su llegada fuera de conocimiento público y, a diferencia de lo que se pudo creer, la joven tabasqueña no salió por la puerta principal para ser recibida, sino que -camuflada con una gorra y lentes oscuros- dejó las instalaciones del aeropuerto por una puerta alternativa.

No fue sino hasta su llegada a Tabasco que formó parte de un desfile en donde cientos de sus paisanos la recibieron orgullosos por la corona de la que se hizo merecedora.

Pero, ahora, Bosch está de vuelta en la capital y, este domingo -21 de diciembre- approvechó su estancia para visitar el Museo Nacional de Antropología.

Con la frase "Sabíamos leer estrellas...", la diseñadora de modas compartió una serie de fotos de su visita, en la que posa frente a la Piedra del Sol y, también, en "El Paraguas", la pieza arquitectónica que se encuentra afuera del recinto, así como en el mural "Dualidad" de Rufino Tamayo.

La joven no acudió sola, estuvo acompañada de una de sus amigas más cercanas, Kimbrely Pacheco; ambas, mostraron especial interés en las joyas prehispánicas exhibidas en el museo.

También se le vio junto a Mónica Ferbal Balboa, senadora de la República.

Además, Bosch se hizo una limpia luego de salir del museo, en el que se fotografió con algunas personas que, así como ella, conicidieron en visitar el recinto cultural el mismo día.

Fátima Bosch posa con visitantes del Museo Nacional de Antropología este domingo, 21 de diciembre. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

Fátima Bosch en el Museo Nacional de Antropología y sus alrededores. Foto: Instagram

Fátima Bosch, su amiga Kimberly y la senadora Mónica Ferbal Balboa almuerzan juntas. Foto: Instagram

Más tarde, la amiga de Fátima, compartió una fotografía de una mesa, en la que habían variedad de postres y bebidas con las que culminaron su paseo.

