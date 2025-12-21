Más Información

Bangkok.— El concurso de belleza se mantiene bajo asedio judicial tras su última edición en Bangkok, debido a una sucesión de demandas por fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras la Policía de y la de México persiguen a los dueños de la organización.

Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, Fátima Bosch, emergieron acusaciones de fraude por su elección que, aunque no han sido constatadas, marcaron el inicio de una polémica.

En Bangkok se desarrolla un proceso contra Bosch, acusada de difamación, y otro contra la propietaria del 50% de Miss Universo, la tailandesa Jakkaphong Anne Jakrajutatip, en paradero desconocido desde que en noviembre se emitió una orden de arresto contra ella por supuesto fraude.

La empresaria, creadora del conglomerado JKN Global Group (cuyo activo central es Miss Universo) está acusada de falsear información financiera y engañar a inversores por un monto cercano al millón de euros.

Entretanto, la Policía tailandesa confirmó esta semana a EFE que ha “recibido formalmente” la demanda contra Bosch, presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional en Tailandia de Miss Universo. Nawat acusa a la mexicana de mentir por haber asegurado que él la llamó “tonta” durante una discusión durante el concurso, en directo y viralizado, por el que el tailandés se disculpó.

En México, este jueves se conoció que un juez ha emitido una orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y propietario del otro 50% de las acciones de la organización desde enero de 2024.

La Fiscalía lo ha declarado prófugo de la justicia y le ha retirado el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles y de armas.

