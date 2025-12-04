Más Información

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

La Policía de Tailandia investigaen el país asiático de Miss Universo contra la ganadora de la edición de este año, la mexicana , según confirmó este jueves a EFE la comisaría que lleva el caso.

La comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, confirmó la recepción de la denuncia, que fue presentada el pasado 12 de noviembre en nombre del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo y propietario de Miss Grand International (MGI), otro certamen de belleza.

"El caso sigue en proceso de investigación", indicó una portavoz de la comisaría, que señaló que la mexicana, que estos días visita medios de comunicación en Estados Unidos, todavía no ha sido contactada por la autoridades de Tailandia.

Al respecto, MGI aseguró hoy a EFE que sus abogados "llevarán el proceso legal hasta sus últimas consecuencias", un día después de que publicaran la demanda en Facebook, en vista de que Bosch sigue declarando que Nawat la llamó "tonta" durante una discusión el pasado 4 de noviembre que se viralizó en redes sociales.

El tailandés, encargado de organizar el certamen en el que la mexicana fue coronada, niega haber insultado a Bosch, y emprendió acciones legales en su contra, al tiempo que ha pedido a los medios de comunicación "que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar o amplificar las falsas acusaciones".

"El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más. El caso será remitido a la Fiscalía General porque la infractora reside en el extranjero", indicó MGI.

Aunque Nawat asegura que nunca llamó tonta a la joven durante aquella actividad -en la que participaban las 120 competidoras de la edición y que fue retransmitida en directo por redes sociales-, la entonces Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, también abandonó la sala cuando tuvo lugar la discusión y dijo que la conducta del tailandés había sido "muy irrespetuosa".

Bosch, por su parte, denunció en su cuenta de Instagram que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universo 2025, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude.

Su victoria fue señalada de fraudulenta por el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció a su puesto como jurado, junto a otros dos miembros, y amenazó con emprender acciones legales contra Miss Universo por presuntos delitos como "fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales".

