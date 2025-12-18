Más Información

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Ley Esposa: Morena no llevará familiares a la boleta de 2027, dice Luisa Alcalde; considera suficiente normativa del INE

Ley Esposa: Morena no llevará familiares a la boleta de 2027, dice Luisa Alcalde; considera suficiente normativa del INE

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

El conflicto fronterizo entre se extendió este jueves, cuando el ejército de bombardeó la ciudad de Poipet, justo cuando un mediador chino prevé visitar la zona.

Los últimos choques entre estos dos reinos del sudeste asiático entraron en su duodécimo día y han causado al menos 39 muertos y 800 mil desplazados a ambos lados.

Tienen su origen en una vieja disputa sobre la de su frontera de 800 km establecida en la época colonial.

Lee también

Según el Ministerio del Interior camboyano, los aviones de combate tailandeses lanzaron tres en una zona de la ciudad de Poipet, famosa por sus casinos, muy populares entre los jugadores tailandeses.

El ataque dañó un almacén y otro edificio e hirió levemente a dos civiles, precisó la fuente en un comunicado.

Por su parte, el ejército de Tailandia indicó que atacó un edificio que, según sus , “se utiliza para almacenar cohetes”.

Lee también

En esta foto difundida por Agence Kampuchea Press (AKP), se ve un edificio de distracción después de un bombardeo tailandés en la ciudad de Poipet, provincia de Banteay Meanchey, Camboya, el jueves 18 de diciembre de 2025. Foto: AP
En esta foto difundida por Agence Kampuchea Press (AKP), se ve un edificio de distracción después de un bombardeo tailandés en la ciudad de Poipet, provincia de Banteay Meanchey, Camboya, el jueves 18 de diciembre de 2025. Foto: AP

Ataques entre Tailandia y Camboya siguen pese a intervención de Trump

Un total de cuatro casinos han resultado dañados por los desde que se reanudaron las hostilidades el 7 de diciembre, informó a principios de semana el Ministerio del Interior camboyano.

Ante el riesgo de que el conflicto se enquiste, se intensifican los esfuerzos diplomáticos tras el fracaso de la intervención del presidente estadounidense, .

Un enviado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de debía viajar al lugar para mediar entre los dirigentes tailandeses y camboyanos.

Lee también

El canciller chino Wang Yi habló por teléfono, por separado, con sus pares tailandés y camboyano y exigió un “alto al fuego lo antes posible”, según un comunicado de su ministerio.

“La intensidad de esta tanda de enfrentamientos ha excedido la de incidentes previos”, señaló.

China ya había intervenido en julio durante un episodio anterior de enfrentamientos en la frontera, junto con bajo el liderazgo de Donald Trump.

Lee también

El mandatario estadounidense anunció el viernes que los líderes tailandés y camboyano habían aceptado una tregua tras una llamada telefónica, pero Bangkok lo desmintió y los combates continuaron.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tusk, reclamó en un comunicado este jueves un inmediato.

“Garantizar la seguridad de los civiles y permitirles que regresen a sus casas de forma segura es vital”, señaló Tusk.

Lee también

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), también pidió el miércoles por la noche un “alto el fuego inmediato”.

Ambos países consideraron que aún era “demasiado pronto para una reunión” de sus dirigentes, informó Ibrahim, quien se mostró “cautelosamente optimista” sobre las posibilidades de éxito de las negociaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Buscas trabajo CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos. Foto: Canva

¿Buscas trabajo? CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos

¿Tienes pensión del IMSS Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente. Foto: Adobe / Infonavit / IMSS

¿Tienes pensión del IMSS? Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos

Días festivos oficiales 2026 en México. Foto: iStock

Lista de días feriados oficiales, de descanso y puentes para los mexicanos en 2026

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre. Foto: iStock-PaulFleet

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre