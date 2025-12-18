El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya se extendió este jueves, cuando el ejército de Bangkok bombardeó la ciudad de Poipet, justo cuando un mediador chino prevé visitar la zona.

Los últimos choques entre estos dos reinos del sudeste asiático entraron en su duodécimo día y han causado al menos 39 muertos y 800 mil desplazados a ambos lados.

Tienen su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial.

Lee también Tailandia y Camboya acuerdan cesar los enfrentamientos, anuncia Trump

Según el Ministerio del Interior camboyano, los aviones de combate tailandeses lanzaron tres bombas en una zona de la ciudad de Poipet, famosa por sus casinos, muy populares entre los jugadores tailandeses.

El ataque dañó un almacén y otro edificio e hirió levemente a dos civiles, precisó la fuente en un comunicado.

Por su parte, el ejército de Tailandia indicó que atacó un edificio que, según sus servicios de inteligencia, “se utiliza para almacenar cohetes”.

Lee también Siguen los combates en la frontera entre Tailandia y Camboya pese al anuncio de tregua de Trump

En esta foto difundida por Agence Kampuchea Press (AKP), se ve un edificio de distracción después de un bombardeo tailandés en la ciudad de Poipet, provincia de Banteay Meanchey, Camboya, el jueves 18 de diciembre de 2025. Foto: AP

Ataques entre Tailandia y Camboya siguen pese a intervención de Trump

Un total de cuatro casinos han resultado dañados por los ataques tailandeses desde que se reanudaron las hostilidades el 7 de diciembre, informó a principios de semana el Ministerio del Interior camboyano.

Ante el riesgo de que el conflicto se enquiste, se intensifican los esfuerzos diplomáticos tras el fracaso de la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

Un enviado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China debía viajar al lugar para mediar entre los dirigentes tailandeses y camboyanos.

Lee también EU exige el cese "inmediato" de las hostilidades entre Tailandia y Camboya tras escalada pese a acuerdo de paz

El canciller chino Wang Yi habló por teléfono, por separado, con sus pares tailandés y camboyano y exigió un “alto al fuego lo antes posible”, según un comunicado de su ministerio.

“La intensidad de esta tanda de enfrentamientos ha excedido la de incidentes previos”, señaló.

China ya había intervenido en julio durante un episodio anterior de enfrentamientos en la frontera, junto con Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

Lee también Tailandia y Camboya firmarán acuerdo de paz tras llegada de Trump a Malasia

El mandatario estadounidense anunció el viernes que los líderes tailandés y camboyano habían aceptado una tregua tras una llamada telefónica, pero Bangkok lo desmintió y los combates continuaron.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tusk, reclamó en un comunicado este jueves un alto el fuego inmediato.

“Garantizar la seguridad de los civiles y permitirles que regresen a sus casas de forma segura es vital”, señaló Tusk.

Lee también Ejércitos de Tailandia y Camboya se enfrentan en zona fronteriza en disputa; Bangkok retira embajador

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), también pidió el miércoles por la noche un “alto el fuego inmediato”.

Ambos países consideraron que aún era “demasiado pronto para una reunión” de sus dirigentes, informó Ibrahim, quien se mostró “cautelosamente optimista” sobre las posibilidades de éxito de las negociaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc