Cientos de tabasqueños esperan el desfile que encabezará , Miss Universo 2025, quien hoy es recibida su tierra natal.

El desfile estaba programado para iniciar a las 4 de la tarde, sin embargo, una lluvia que cayó sobre la ciudad de Villahermosa lo ha retrasado, pero esto no ha evitado que los paisanos salgan a darle la bienvenida a Fátima Bosch.

Personas esperando la aparición de Fátima Bosch en Tabasco (14/12/2025). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL
Personas esperando la aparición de Fátima Bosch en Tabasco (14/12/2025). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Con disfraces y coronas que tienen un valor de 50 pesos, los tabasqueños abarrotan la avenida Gregorio Méndez por donde desfilará la reina universal, cuyo recorrido terminará en la fuente de los niños traviesos para posteriormente ser trasladada al cuyas puertas fueron abiertas a las 2 de la tarde.

El desfile es resguardado por más de mil elementos de las diferentes corporaciones policíacas, tanto en las calles como en el Centenario 27 de febrero.

El estadio Centenario 27 de febrero comienza a llenarse (14/12/2025). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL
El estadio Centenario 27 de febrero comienza a llenarse (14/12/2025). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL
