Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos
Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025
Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"
Cientos de tabasqueños esperan el desfile que encabezará Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, quien hoy es recibida su tierra natal.
El desfile estaba programado para iniciar a las 4 de la tarde, sin embargo, una lluvia que cayó sobre la ciudad de Villahermosa lo ha retrasado, pero esto no ha evitado que los paisanos salgan a darle la bienvenida a Fátima Bosch.
Con disfraces y coronas que tienen un valor de 50 pesos, los tabasqueños abarrotan la avenida Gregorio Méndez por donde desfilará la reina universal, cuyo recorrido terminará en la fuente de los niños traviesos para posteriormente ser trasladada al estadio Centenario 27 de Febrero cuyas puertas fueron abiertas a las 2 de la tarde.
El desfile es resguardado por más de mil elementos de las diferentes corporaciones policíacas, tanto en las calles como en el Centenario 27 de febrero.
Campesinos armados atacan a destacamento militar guatemalteco; hay 7 soldados heridos y 3 en estado delicado
