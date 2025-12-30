La economía mexicana podría repuntar en 2026 y crecer 1.3%, según el promedio de las principales proyecciones de expectativas nacionales y extranjeras, luego de un estancamiento este año, en el que se esquivó una recesión por la debilidad de la actividad manufacturera, afectada por los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos.

El avance proyectado se da entre de la incertidumbre arancelaria y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) presentes el año próximo.

Para 2025 se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá a una tasa de 0.4%, según la media de la última encuesta de expectativas aplicada por Citi a 33 instituciones del sector financiero nacional, que contrasta con la expectativa del gobierno, de crecer 1%.

Lee también México, con el menor crecimiento en exportaciones entre economías de América Latina en 2026, prevé S&P

Pronóstico reservado

En el caso del año a punto de iniciar, entre los pronósticos esperados, el más optimista corresponde al Fondo Monetario Internacional (FMI), con 1.5%, aunque advierte que el efecto de las tarifas al comercio exterior y la preocupación por el T-MEC seguirán sintiéndose.

El más bajo corresponde a la encuesta del Banco de México (Banxico), ya que el consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero recortó su pronóstico para 2026 de 1.37% a 1.15%.

Hace un año, los analistas que participan en la encuesta del instituto central anticipaban que el PIB avanzaría 1.80% el próximo año. Sin embargo, desde febrero pasado, en 2025, ajustaron a la baja sus expectativas para 2026.

Lee también Hacienda financiará déficit de 4.7% del PIB con deuda interna; define estrategia 2026

Año engañoso

En los Criterios Generales de Política Económica para el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea un crecimiento de 2.3% para la actividad productiva. No obstante, para algunos analistas el PIB no avanzará ni 1%.

“El crecimiento será de alrededor de 0.8%. No se puede hablar de una recuperación con una inflación mayor, sobre todo los primeros meses, que podría subir de 4%”, dijo a EL UNIVERSAL la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que será un año algo engañoso, porque en la primera mitad se tendrá la distracción de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, que podría dar optimismo y generar un mayor crecimiento.

Lee también T-MEC y aranceles impulsarán economías regionales: Banxico

Sin embargo, después vendrá la revisión del T-MEC, que será muy dura para México, advirtió.

Siller estableció que, de continuar la flexibilización de la política monetaria, tanto en Estados Unidos como en México, seguirán las estrategias sofisticadas de inversión, conocidas como operaciones carry-trade. Con ello, señaló, el tipo de cambio podría bajar a niveles de 17.65 pesos por dólar por el diferencial entre las tasas de referencia de la Fed de EU y Banxico.

Rango amplio

El consenso de 43 analistas que participan en la encuesta que elabora el Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) tiene un estimado de avance de 1.3%. Su proyección no fue modificada y permanece así desde septiembre pasado.

Es el mismo nivel de crecimiento que mostró la más reciente encuesta de Citi, con tasa de 1.3%.

Para el FMI, institución que dirige la búlgara Kristalina Georgieva, la economía mexicana estaría repuntando a una expansión de 1.5% en 2026, tras un avance de 1% que pronostica para 2025.

Lee también Cosméticos, muebles, juguetes, ropa, calzado y autos eléctricos tendrán arancel de hasta 50%

Lo anterior significa que México crecerá la mitad de lo que espera para la economía global, con una expectativa de 3.1% para 2026, dentro de la cual Estados Unidos podría avanzar a tasa de 2.1%.

También será una de las naciones que menos crecerá en América Latina y el Caribe, cuyo promedio anticipado por el FMI es de 2.3% para el siguiente año.

De igual forma, el Banco Mundial (BM), con Ajay Banga como presidente, considera una de las mejores expectativas para México, pues recientemente elevó ligeramente su expectativa de crecimiento del PIB de 1.1% a 1.4%.

Lee también Representación comercial de EU admite fuerte apoyo al T-MEC; falta acordar temas como seguridad económica, explica

En cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene como secretario general al australiano Mathias Cormann, apuesta por una expansión de 1.2% para México durante el siguiente año.

En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuyo secretario ejecutivo es el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs, está en línea con las previsiones de la mayoría de los analistas, con una tasa de 1.3%.

Sin embargo, el dato significa una disminución en comparación con el 1.5% del pronóstico anterior y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe para 2026, estimado en 2.3%.