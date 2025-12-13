Para Vanguard, la segunda administradora de activos más grande del mundo, aranceles y nearshoring serán temas importantes en sus perspectivas de México para 2026.

El economista jefe para las Américas y responsable de construcción de cartera en Vanguard, Roger Aliaga-Diaz, detectó elementos para que la economía nacional tenga una recuperación el próximo año, que incluso podría ser cercana a 1.5%, algo que consideró sensato.

La promesa de relocalización de empresas se seguirá manteniendo, mientras que la incertidumbre alrededor de las tarifas en comercio exterior disminuye.

Consideró que, si bien el crecimiento está por debajo de la tendencia, para 2026 luce mejor, demostrando la gran resiliencia frente al panorama arancelario.

En la parte externa, Vanguard señaló que los mercados financieros internacionales tienen buenas razones para estar exuberantes, después de importantes obstáculos en 2025 con el aumento de aranceles, la repentina desaceleración de la oferta laboral y crecimiento.

Impulso de la IA

Dentro de ese contexto, el economista jefe global y director global del Grupo de Investment Strategy Group, Joe Davis, señaló “vemos casi 60% de probabilidad de que la economía estadounidense alcance un crecimiento real de 3% en los próximos años”.

Vanguard espera que la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, crezca 2.25% durante el siguiente año, con una inflación de 2.6%, tipos de interés de política monetaria de 3.5% y una tasa de desempleo de 4.2%.

Davis presentó el informe Exuberancia por la Inteligencia Artificial (IA): alza económica, baja en el mercado bursátil, junto con Aliaga-Díaz y las economistas en jefe para Europa y Asia Pacífico, Jumana Saleheem y Qian Wang.

El análisis puso de manifiesto que la inversión en IA impulsará un crecimiento significativo en la Unión Americana, pronosticando una aceleración modesta en 2026 y un potencial de crecimiento real de 3% en los próximos años.

A pesar de este optimismo, advirtió que los riesgos aumentan en los mercados bursátiles actuales.

Wang alertó que el valor actual neto de la inversión en IA está lejos de ser seguro, pues depende de si la empresa puede mantener puntos fuertes o si puede seguir disfrutando de capital barato.

De acuerdo con el reporte, es poco probable que se cumplan las altas expectativas de las acciones tecnológicas estadounidenses por, al menos, dos razones.

La primera es que las expectativas de ganancias ya son muy elevadas, y la segunda es la subestimación típica de la destrucción creativa provocada por nuevos participantes en el sector, lo que erosiona la rentabilidad agregada.