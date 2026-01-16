Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que investiga el reporte de desaparición del profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, a quien se le vio “desorientado”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de enero en Ecatepec, García Harfuch señaló que se trabaja con las autoridades de Nuevo León que llevan la investigación, al reportarse la desaparición del profesor de origen colombiano en el Aeropuerto de Monterrey.

“Lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el juzgado cívico. Estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas; posteriormente es liberado y de ahí, hay un testimonio que lo ven deambulando por la zona, ese es el último contacto visual que se tiene, es lo que se tiene hasta ahorita. Vamos a pedir a las autoridades de Nuevo León y del municipio que informen.

“Lo vieron un poco desorientado en las útimas cámaras y es lo que se tiene”, dijo el secretario de Seguridad.

