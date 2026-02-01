Brigadas de dependencias federales y estatales, con apoyo del Ejército Mexicano, combaten un incendio en la reserva forestal La Sepultura, donde el fuego ha consumido 720 hectáreas de pasto bajo arbolado adulto de pino.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que las rachas de viento, que alcanzan los 90 kilómetros por hora, complican las labores en esa región costera de la entidad.

"Se continúa con las acciones de combate al incendio forestal activo en la región Istmo Costa, específicamente en el predio de terrenos nacionales, Monte Bonito, Arriaga", precisó.

Las brigadas se movilizan y combaten en diferentes frentes; hasta este momento trabajan "con un 30% de control", indicó un reporte vespertino de Protección Civil.

En la fuerza de tarea desplegada participan 96 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional de Áreas Naturestaales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal, así como de Protección Civil Estatal y Municipal.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas llamó a la población a evitar los incendios forestales.

"El llamado es urgente. Esto no puede seguir ocurriendo en Chiapas. Cuidemos nuestro medio ambiente, evitemos acciones que pongan en riesgo nuestro patrimonio natural", destacó.

