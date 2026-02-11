El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé instalar 4 mil 283 casillas para la elección en Coahuila, que se celebrará el próximo 7 de junio. Estas casillas serán atendidas por 29 mil 981 funcionarios y, hasta el momento, la autoridad electoral ha reportado saldo blanco en la capacitación y en la renovación del padrón electoral estatal.

El vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, participó en la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad del Estado, donde presentó un informe sobre los avances en la organización del Proceso Electoral Local 2025-2026, destacando que se busca “garantizarle a la ciudadanía una Jornada Electoral segura, ordenada y transparente”.

Durante la reunión, el representante del INE dio cuenta de las acciones que se han llevado a cabo, como la realización de la Campaña Especial de Actualización del Padrón Electoral, desarrollada del 1 de septiembre de 2025 al 10 de febrero de 2026, la cual –dijo- “concluyó satisfactoriamente, fortaleciendo la base de datos que da sustento a la Lista Nominal”.

También destacó el cierre de la Campaña Anual Intensa de Actualización al Padrón Electoral, la cual se desarrolló “con saldo blanco y con la atención de más de 7 mil coahuilenses” que acudieron a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

Actualmente, se encuentra vigente todavía el periodo de reposición de la credencial para votar sin cambio de datos y con actualización de fotografía, hasta el 2 de marzo de 2026. Y del 3 de marzo al 20 de mayo de este año se llevará a cabo la etapa de reimpresión de credenciales, sin modificación de datos ni fotografía.

Castillo Morales también dio a conocer que, con corte al 31 de enero, el Padrón Electoral de Coahuila se conforma por 2 millones 503 mil 511 ciudadanos; para integrar las Mesas Directivas de Casilla fueron insaculadas 324 mil 20 personas como posibles funcionarios; y desde el 9 de febrero, 989 supervisores electorales, así como capacitadores-asistentes electorales, se encuentran desplegados en campo realizando labores de notificación y capacitación.

