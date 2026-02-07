Más Información

La Secretaría de Salud de confirmó la muerte de dos hermanos por en el municipio de Ramos Arizpe, por lo que activó un protocolo de control.

Las personas que perdieron la vida a causa de la mordedura de garrapata que provoca la rickettsia, son de 12 años y Álex de 16.

Los casos habían sido notificados por la clínica del Seguro Social por la probable sintomatología, lo que a la postre se confirmó.

Eliud Aguirre, secretario de Salud, informó que se activó el protocolo de control en el que recogieron a las mascotas para hacer la evaluación correspondiente.

La Jurisdicción Sanitaria 8 en la región, acudió a fumigar tanto en la casa como en los alrededores.

También se informó que un tercer miembro de la familia se encuentra bajo vigilancia epidemiológica para descartar cualquier sintomatología.

