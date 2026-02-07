Más Información
Caen 6 sujetos que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca
Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador
Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico
Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos
Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice
La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó la muerte de dos hermanos por rickettsia en el municipio de Ramos Arizpe, por lo que activó un protocolo de control.
Las personas que perdieron la vida a causa de la mordedura de garrapata que provoca la rickettsia, son Paloma de 12 años y Álex de 16.
Los casos habían sido notificados por la clínica del Seguro Social por la probable sintomatología, lo que a la postre se confirmó.
Lee también: FGR notifica a familias de víctimas sobre hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa; no revela número ni identidad
Eliud Aguirre, secretario de Salud, informó que se activó el protocolo de control en el que recogieron a las mascotas para hacer la evaluación correspondiente.
La Jurisdicción Sanitaria 8 en la región, acudió a fumigar tanto en la casa como en los alrededores.
También se informó que un tercer miembro de la familia se encuentra bajo vigilancia epidemiológica para descartar cualquier sintomatología.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]