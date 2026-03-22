Culiacán, Sin.- En hechos de violencia registrados en los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato, dos personas del sexo masculino fueron privados de la vida y padre e hijo, resultaron heridos en un ataque a balazos fuera de su domicilio, en la colonia Diaz Ordaz, en la capital del Estado.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la calle Constituyentes de la colonia Diaz Ordaz, muy cerca del sitio, donde descansan un grupo de militares, se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que acudieron a verificar, al igual que personal militar.

Violencia en Sinaloa deja dos muertos; ataque a balazos hiere a padre e hijo en Culiacán. Foto: Especial

Fuera de una casa fueron encontrados heridos de bala Jesús Anselmo “N, de 50 años de edad y su hijo Jessie Ignacio “N”, de 25 años, los cuales fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para su atención.

En el exterior de una casa funeraria de la sindicatura de Pericos, Mocorito, fue abandonado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con impactos de bala, el cual fue identificado como Jorge “N”, de 21 años de edad, vecino del municipio de Navolato.

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Los empleados de la casa funeraria reportaron que personas desconocidas abandonaron a la víctima, la cual vestía, un uniforme tipo militar, sin ninguna identificación, por lo que al acudir los peritos de la Fiscalía General del Estado cotejaron sus huellas y lograron conocer su nombre.

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En una de las calles de la colonia Cinco de Febrero, en el municipio cañero de Navolato, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual fue oculto entre la maleza por sus presuntos agresores.

Sus familiares que viven cerca del lugar que lo encontraron con huellas de golpes en la cara y cuerpo, lo identificaron como Jesús Manuel “N”, de 21 años de edad, por lo que las autoridades judiciales iniciaron las primeras indagaciones sobre su muerte.

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