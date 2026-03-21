Un camión nodriza con una docena de autos clásicos -la cual había sido robada sobre la autopista Puebla-Veracruz-, fue recuperada a las pocas horas.

La carga con autos antiguos Ford Modelo A, habían participado en el 7° Encuentro Nacional Ford Modelo A celebrado en Cancún, Quintana Roo, sin embargo, a su regreso a la capital del país se perdió su rastro el trayecto Veracruz–Puebla.

Integrantes de diversas asociaciones y amantes de los autos clásicos, se movilizaron en redes sociales para denunciar el robo y pedir ayuda a la ciudadanía y a las autoridades.

Horas después, el Gobierno de Puebla informó que como resultado de la coordinación interinstitucional y de diversas labores operativas, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales localizaron y recuperaron una nodriza que transportaba los vehículos de colección.

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Los autos habían participado en el 7° Encuentro Nacional Ford Modelo A celebrado en Cancún, Quintana Roo, sin embargo, a su regreso a la capital del país, se perdió su rastro el trayecto Veracruz–Puebla. (Foto: especial)

El reporte oficial indicó tras recibir el reporte sobre la no localización de las unidades en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc (Puebla), autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y punatos de inspección.

Por lo que ubicaron la nodriza, junto con las autos de colección ya cubiertos con lonas, en el municipio de Tecamachalco.

En este operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tecamachalco y Fiscalía General del Estado (FGE).

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