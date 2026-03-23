El último reporte del Atlas Mundial de la Obesidad 2026 revela que México ocupa el octavo lugar entre los 10 países con mayor número de niños de entre 5 a 19 años con Índice de Masa Corporal (IMC) elevado u obesidad en 2025. México se ubica por debajo de países como China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto y por arriba de Nigeria y el Congo. Estos diez países concentran más de 200 millones de niños y jóvenes en edad escolar con un IMC elevado, es decir, sobrepeso u obesidad.

Según el documento titulado "World Obesity Atlas 2026 Childhood Obesity 2nd edition" (Atlas Mundial de la Obesidad 2026 Obesidad Infantil, 2.ª edición), se calcula que los primeros tres países del ranquin: China, India y EU, agrupan a más de 10 millones de niños y jóvenes con obesidad.

Lee también Suman 13 mil 855 casos de sarampión en México; Salud reporta 35 muertes en el país por el virus

Menores con sobrepeso u obesidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En el caso de México, se estima que hay un total de 3 millones 966 mil niños de 5 a 9 años con sobrepeso u obesidad reportados en 2025, además hay un total de 9 millones 161 mil niños de entre 10 a 19 años con sobrepeso u obesidad en el mismo año. En total, solo en México suman más de 13 millones de menores de edad con sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con el estudio, se calcula que un gran número de estos niños y jóvenes se concentran en los países más poblados del mundo y estima que para el 2040 las cifras sigan aumentando.

Entre las principales enfermedades a consecuencia del sobrepeso y la obesidad que padecen las y los menores de edad en el país son: hipertensión, hiperglucemia, triglicéridos elevados y niños con enfermedad hepática estatóica asociada a disfunción metabólica atribuida al IMC.

Lee también Familias mexicanas de migrantes encabezan detenciones en EU

Menores con obesidad infantil. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El Atlas Mundial de la Obesidad es una publicación sin fines comerciales de la Federación Mundial de la Obesidad que ha convertido la obesidad infantil en uno de sus temas centrales debido al incremento con el paso de los años.

Afirma que las cifras están aumentando a un ritmo sin precedentes entre los niños en edad escolar, pasando del 4% en 1975 a casi el 20% en el 2022.

Consecuencias del sobrepeso y obesidad: OMS

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas en diciembre del 2025, se estima que en 1990, cerca de 31 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años eran obesos a nivel mundial, cifra que aumentó con el paso de los años. Para 2022, el 8% de los niños y adolescentes eran obesos, con un aproximado de 160 millones de jóvenes.

La OMS advierte además que la obesidad en la infancia y la adolescencia tiene consecuencias psicosociales adversas ya que afecta al rendimiento escolar y a la calidad de vida, además quienes la padecen enfrentan estigmatización, discriminación e intimidación. Asimismo, dijo que las y los niños con obesidad tienen muchas probabilidades de presentar obesidad y más riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles en la edad adulta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr