La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a frenar el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia electoral, con el objetivo de priorizar los “temas principales” de México.

“Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento”, indicó la Coparmex en un comunicado coordinado con sus 71 Centros Empresariales.

De acuerdo con la Confederación Patronal, el país necesita fortalecer el Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y consolidar un entorno de certeza jurídica que fomente el empleo y la inversión.

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En el mensaje signado por Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex, se exhortó a los legisladores del Congreso de la Unión a enfrentar desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer la democracia, generan polarización e incertidumbre.

“México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”, expresó Sierra, idea que fue replicada por las Presidencias de los Centros Empresariales de todo el país.

En ese sentido, Coparmex pidió considerar tres elementos centrales para frenar este denominado Plan B: primero, que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar instituciones electorales genera “señales de incertidumbre”.

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En segundo lugar, que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que “hoy no se observa”. Finalmente, que existen prioridades urgentes como seguridad, salud y crecimiento económico.

“Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos verdaderamente apremiantes”, agregó.

En su pronunciamiento, la Coparmex defendió que los órganos electorales han garantizado pluralidad y alternancia, lo que los ha constituido como un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional en México.

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