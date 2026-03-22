Este sábado, EL UNIVERSAL publicó en su portada que 100 organizaciones perdieron la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos, al no cumplir con los requisitos necesarios para obtener o mantener el estatus de donatarias autorizadas.

Durante ese mismo sábado, organizaciones afectadas como Mexicanos Primero y México Evalúa informaron, que se encuentran a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos.

Entre las instituciones, también se encontraba el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual un día después de la publicación de este medio periodístico, fijó su postura al respecto.

Lee también Juan Ramón de la Fuente reafirma fortalecer la CELAC; México impulsa cooperación regional en Bogotá

De acuerdo con el SAT, revocó la autorización de algunas ONG debido a que la donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Al respecto, el IMCO mencionó que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación en materia de ciencia y tecnología ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la cual se les fue otorgada tras presentar la evidencia y documentación de sus investigaciones y proyectos.

Pese a las acciones, aseguran que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

Lee también Reforma laboral en apps formaliza a 1.3 millones de trabajadores; Secretaría del Trabajo destaca avance en derechos

Ante las declaraciones, el IMCO anunció que solicitó nuevamente la acreditación ante la SECIHTI, la cual fue declarada improcedente, por lo que presentó al SAT, el 18 de noviembre, una nueva acreditación por actividades de desarrollo social, la cual se encuentra pendiente de resolución.

El organismo subrayó que mantiene su carácter de asociación civil sin fines de lucro y que continúa con sus actividades de investigación, análisis y formulación de propuestas de política pública, en apego a la legislación vigente.

Para finalizar, el IMCO recalcó que desde 2003, ha cumplido puntualmente con todas sus obligaciones fiscales: pago de impuestos, declaraciones informativas, reportes conforme a la Ley Antilavado y la Declaración Informativa de Transparencia por los donativos recibidos.

Lee también "¡Si te faltan yo te presto!", Alito Moreno critica a Máynez por “huir” durante riña en Chilpancingo; líder de MC revira

Cancelaciones afectan ONG

Entre las instituciones que perdieron la autorización para recibir donativos, también se encuentran organizaciones como Mexicanos Primero, enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas.

Mexicanos Primero ha desarrollado más de 20 estudios desde 2009, entre los que destaca (Mal) Gasto: Estado de la Educación en México (2013), un análisis crítico que señala cómo el presupuesto educativo no siempre se traduce en mejores aprendizajes debido a problemas de ineficiencia y opacidad.

Por su parte, la organización México Evalúa ha publicado investigaciones relevantes como su informe anual Hallazgos, donde da seguimiento a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, mide la impunidad en delitos graves como homicidio y feminicidio, y analiza políticas de seguridad nacional, así como mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv