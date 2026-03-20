Este viernes 20 de marzo se realizó en Palacio Nacional el "Segundo Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes", al que asistieron youtubers y representantes de medios alternativos.

Al Salón Tesorería de Palacio Nacional asistieron youtubers que frecuentan las conferencias matutinas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; fue inaugurado por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de Presidencia.

Ramírez Cuevas aseguró que las mañaneras, que iniciaron en el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, cambiaron "el ecosistema mediático" y del debate político y social.

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"Este encuentro se da en un momento, en el que todos sabemos como periodistas, pero también como ciudadanos, que en medio de los conflictos internacionales, de las guerras que estamos viviendo, de la problemática social, del asedio que periodistas y también gobiernos progresistas y movimientos sociales a lo largo del mundo, también están padeciendo y que forma parte de esta nueva realidad.

"Y que tenemos que reflexionar y ver de qué manera fortalecer esta tarea de informar, que es la base de la democracia", expresó Ramírez Cuevas.

Agregó que "sin información no hay democracia, sin libertad de expresión no hay democracia". Aseguró que el gobierno de México tiene un compromiso con el derecho a la información.

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Indicó que en Palacio Nacional, con las mañaneras que iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, inició una nueva relación de los ciudadanos con el poder.

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