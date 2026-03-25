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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas () reportó el rescate de un pelícano que se encontraba enredado y con un anzuelo incrustado en el pecho, en un muelle de Cabo San Lujas, en el estado de Baja California Sur.

La autoridad ambiental resaltó que el ejemplar fue rescatado con apoyo de la embarcación Little Greg, quien brindó atención en la búsqueda del ave que se localizaba en un Área de Protección de Flora y Fauna (APPF), en el muelle 3.

Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp
Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp

Conanp, asimismo, reconoció la ayuda de la tripulación de la embarcación de pesca deportiva “ANNIKA”, quien permitió asegurar el ejemplar para proceder al retiro exitoso del anzuelo.

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“Agradecemos profundamente la colaboración y compromiso de toda la comunidad marítima. Su apoyo es fundamental para la protección de nuestra vida silvestre”, expresó el órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ().

Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp
Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad de pescadores a manejar adecuadamente los residuos de pesca y reportar cualquier caso similar, para que pueda ser atendido por expertos.

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Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp
Conanp rescata a pelícano con anzuelo incrustado en el pecho en Cabo San Lucas (25/03/2026). Foto: Conanp

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