Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

La embajada de en (EU) rechazó las acusaciones que hizo el congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien señaló a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, de trata de personas.

En sus redes sociales, el político estadounidense dijo que la legislación de su país es clara porque “no se permite el financiamiento a países o entidades que se beneficien de la explotación de médicos de Cuba, y se prohíbe la entrada al país a los funcionarios que lo permitan”.

Al respecto, la embajada de México en Estados Unidos rechazó estas acusaciones contra la titular del Ejecutivo federal.

Lee también

“Nuestras alianzas en el sector salud garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas, respetando plenamente los derechos de los empleados.

“Los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y condiciones que los trabajadores mexicanos, de acuerdo con la legislación mexicana. Mantenemos nuestro compromiso de ampliar el acceso a la atención médica para las comunidades mexicanas, incluso a través de la cooperación internacional”, dijo la embajada a cargo de Esteban Moctezuma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. https://www.whatsapp.com/channel/0029Va4lfJc1CYoM1R8IT71e/

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]