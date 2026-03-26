La embajada de México en Estados Unidos (EU) rechazó las acusaciones que hizo el congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien señaló a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, de trata de personas.

En sus redes sociales, el político estadounidense dijo que la legislación de su país es clara porque “no se permite el financiamiento a países o entidades que se beneficien de la explotación de médicos de Cuba, y se prohíbe la entrada al país a los funcionarios que lo permitan”.

Al respecto, la embajada de México en Estados Unidos rechazó estas acusaciones contra la titular del Ejecutivo federal.

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“Nuestras alianzas en el sector salud garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas, respetando plenamente los derechos de los empleados.

“Los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y condiciones que los trabajadores mexicanos, de acuerdo con la legislación mexicana. Mantenemos nuestro compromiso de ampliar el acceso a la atención médica para las comunidades mexicanas, incluso a través de la cooperación internacional”, dijo la embajada a cargo de Esteban Moctezuma.

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