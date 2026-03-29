Al encabezar la ceremonia por el Bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que reconocer a mujeres que han marcado la historia nacional es también un acto de justicia para quienes contribuyeron a la construcción del país desde distintos ámbitos, muchas veces sin reconocimiento público.

Durante el acto conmemorativo, la mandataria sostuvo que revisar la historia con una mirada más equitativa implica rescatar las trayectorias de mujeres que participaron activamente en los momentos decisivos de México y otorgarles la misma dignidad histórica que a las figuras masculinas.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Bicentenario del natalicio de Margarita Maza en el Museo Panteón de San Fernando de la CDMX este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como una representante de la sexta generación del expresidente Benito Juárez, Sheinbaum destacó el papel histórico de Margarita Maza como símbolo de fortaleza y compromiso con la nación.

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La presidenta señaló que los grandes episodios históricos no son obra individual, sino resultado de redes de apoyo, resistencias compartidas y sacrificios que, aunque en muchos casos permanecieron invisibles, fueron indispensables.

“Revisar la historia con una mirada más justa implica rescatar estas trayectorias y nombrarlas con la misma dignidad y profundidad que a sus contrapartes masculinas. No se trata de desplazar a unos para colocar a otras, sino de comprender que los grandes momentos de la historia rara vez son obra de una sola figura”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Bicentenario del natalicio de Margarita Maza en el Museo Panteón de San Fernando de la CDMX este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum afirmó que reconocer a mujeres como Margarita Maza representa también justicia en el presente, al reconocer que la libertad, el coraje y la inteligencia no tienen género.

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Durante su discurso, definió a Margarita Maza como una figura histórica fundamental y la nombró simbólicamente como “primera embajadora histórica de México”, al destacar su papel durante los años difíciles del gobierno juarista.

La mandataria subrayó que el homenaje no solo honra a la esposa de Benito Juárez, sino a todas las mujeres que han contribuido a la transformación del país desde los hogares, las aulas, el campo, las ciudades y más allá de las fronteras nacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Bicentenario del natalicio de Margarita Maza en el Museo Panteón de San Fernando de la CDMX este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor”, afirmó.

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La presidenta concluyó el acto con un reconocimiento a las mujeres mexicanas de todas las épocas, al señalar que en su lucha cotidiana y extraordinaria “late el corazón eterno de la nación”.

“¡Que viva Margarita Maza! ¡Que vivan las heroínas de la patria! ¡Que viva México!”, finalizó y posteriormente hizo una guardia de honor donde descansan los restos de Benito Juárez, y Margarita Maza.

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