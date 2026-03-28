La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la planta cribadora y embolsadora de frijol "Beatriz González Ortega", con la cual busca fortalecer el apoyo al campo, y anunció el análisis de la ampliación del programa de acopio ante la caída de los precios del grano y el aumento de la demanda de productores.

Durante su visita al municipio de Sombrerete, la mandataria federal señaló que dicho programa ha tenido una expansión significativa, al pasar de 40 mil productores beneficiados en 2025 a 96 mil en 2026, a causa de cual se estudia una segunda etapa que permita incrementar la cobertura sin comprometer la estabilidad financiera del proyecto.

“No se puede prometer algo que no se puede cumplir; por eso estamos revisando con responsabilidad cómo ampliar el programa”, afirmó.

Explicó que la Dirección de Alimentación para el Bienestar regresará de forma próxima a Zacatecas con el fin de presentar una propuesta técnica que definirá el volumen adicional de acopio, el número de costales a recibir y las condiciones del precio de garantía, en coordinación con autoridades estatales y representantes del sector productivo.

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La nueva planta contará con capacidad para procesar hasta mil 400 toneladas mensuales de frijol a través de procesos de limpieza, despedrado, pulido y embolsado en presentaciones de uno y 25 kilogramos (kg). En estas instalaciones se trabajarán variedades como Negro San Luis y Pinto Saltillo, que serán comercializadas bajo el sello regional “Zacatecas, cosecha de nuestra tierra”.

El producto será distribuido en más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país, lo que permitirá reducir la participación de intermediarios y garantizar mejores precios para las y los agricultores, además de fortalecer la cadena de valor del campo mexicano.

Acompañada por el gobernador David Monreal Ávila, Sheinbaum destacó que Zacatecas juega un papel estratégico dentro del objetivo nacional de soberanía alimentaria, al concentrar el 25 por ciento del acopio nacional de frijol.

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Por su parte, el mandatario estatal aseguró que los resultados actuales reflejan el impacto de los programas federales dirigidos al campo, como fertilizantes gratuitos, semillas para el Bienestar, diésel agropecuario y Producción para el Bienestar, los cuales —dijo— han impulsado la productividad agrícola.

Monreal Ávila informó que en el ciclo agrícola vigente ya se tienen comprometidas 90 mil de las 96 mil toneladas de acopio previstas, el doble respecto al año anterior, además de que el estado alcanzó una cosecha récord cercana a las 480 mil toneladas.

Autoridades federales añadieron que México logró la autosuficiencia en la producción de frijol al superar una cosecha nacional de 1.2 millones de toneladas, lo que reduce la dependencia de importaciones y fortalece la seguridad alimentaria del país.

El gobierno federal reiteró que la meta es mantener los niveles de producción, mejorar los mecanismos de comercialización y asegurar que los beneficios económicos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra, consolidando al campo como un eje del desarrollo regional y social.

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