Ante la caída de casi 50% en los precios del frijol, productores del país piden apoyos gubernamentales que les permitan enfrentar la situación actual.

Agricultores pidieron al gobierno federal un apoyo de 5 pesos por kilo, ya que a la fecha se vende en 10 pesos el kilo, cuando el año pasado estuvo en casi el doble.

Mientras productores de Zacatecas realizan manifestaciones para pedir la intervención del gobierno federal para que los apoye en la problemática que enfrentan, sobre todo para eliminar la corrupción en los centros de acopio; productores de Chihuahua enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle extensión de los programas al campo.

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El presidente del Sistema Producto Frijol del Estado de Chihuahua, Hernán Hernández Alderete, dijo que “de un precio de entre 17 y 20 pesos el kilo al productor, ahora batallamos para venderlo en 10 pesos” o hasta 13 pesos por kilo.

Por ello, envió a la presidenta Sheinbaum una carta, junto con todos los integrantes del Comité Estatal de dicho sistema, en la que “se sugiere un apoyo al ingreso de los productores que mejoraría el precio de venta a los agricultores del sector social, el apoyo podría ser de hasta 5 pesos por kilo” para el producto que no sea acopiado por Alimentación para el Bienestar.

Asimismo, le solicitan ampliar el monto que se destina a la compra de frijol en el estado a fin de alcanzar a un mayor número de productores.

En la misiva, expuso que pareciera que se alcanzó el límite en el Programa de Acopio de Maíz y Frijol a Pequeños Productores, al menos en el estado de Chihuahua, por lo que solicitan extenderlo.

Hernández dijo a EL UNIVERSAL dijo que faltan apoyos a los productores de frijol, así como una mayor promoción al consumo de frijol.

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“En los años ochentas y noventas, se consumían 16 kilos per cápita, ahorita andamos llegándole a los7 kilos en 2025...Por hábitos de la gente, y por la existencia de otros productos que tienen mucha difusión y comercialización y agréguenle que en los años ochentas y noventas había poca gente trabajando y las amas de casa no tenían problema cocinar frijoles”, añadió.

Comentó que debiera apoyarlos el gobierno a pignorar el frijol, con líneas de crédito de la banca comercial.

Hernández dijo que es necesario aumentar la producción para llegar a la autosuficiencia en el país porque la producción del ciclo pasado fue de entre 750 mil a 800 mil toneladas y en México se requieren de un millón a un millón y medio de toneladas.

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