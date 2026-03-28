Zacatecas.- A 10 días de manifestaciones de productores de frijol y tras romperse la mesa de negociaciones con las autoridades, este sábado creció la tensión, ya que los manifestantes han referido que temen de un posible desalojo por parte del gobierno estatal, ya que los inconformes han advertido que no van a retirar la maquinaria agrícola ni su plantón que mantienen en Plaza de Armas, donde esta noche se contempla el concierto de Revisiting Creedence para la inauguración del Festival Cultural de Zacatecas.

Desde hace dos días, los productores de frijol se apostaron afuera de Palacio de Gobierno con tractores y campamentos, los cuales fueron colocados sobre la explanada de la Plaza de Armas, como nueva medida de presión a las autoridades estatales y federales, para que les den una respuesta a sus demandas.

Cabe mencionar que desde hace 10 días iniciaron una serie de movilizaciones en la capital de Zacatecas, primero, con bloqueos de vialidades, después, acudieron a manifestarse en el Congreso de Zacatecas, hasta que fueron escuchados en tribuna, y desde hace dos días se mantienen en plantón afuera de Palacio de Gobierno.

La denuncia pública que han hecho es que en los centros de acopio que opera el gobierno federal sólo se ha beneficiado “al coyotaje” y que muchos de esos son funcionarios del gobierno estatal y políticos, mientras que los pequeños productores se quedaron fuera del programa “Precio de garantía”, por ello, exigen que se les compre frijol a sus agremiados.

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Rompen negociaciones

La situación se ha vuelto tensa desde el mediodía de ayer, luego que se logró entablar una mesa de negociación entre autoridades y una comisión de los productores inconformes que duró cerca de ocho horas, pero, por la noche dicha reunión se rompió y sin acuerdos.

De inmediato, a través de un video en sus redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, acompañado de Omar Carrera, subsecretario de Concentración y Atención Ciudadana, informó que la comisión de frijoleros fue la parte que se levantó de la mesa sin querer firmar los acuerdos que presuntamente ya se habían concretado con el gobierno federal.

Reyes Mugüerza insistió que el programa de acopio es de competencia federal, por ello, el gobierno estatal sólo funge como intermediario y logró que a la negociación acudiera Ángel Olais Ávila, responsable de los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, para que de manera directa el funcionario federal diera respuesta puntual a los manifestantes.

Incluso, aseguró que en la reunión, los hermanos Isaías y Abraham Castro Trejo, parte de los líderes de esta agrupación, señalaron que la demanda incumplida por parte de Alimentación para el Bienestar es el acopio de 730 toneladas para sus agremiados y exigían 10 mil costales, por tanto, asegura que la respuesta final de Olais Ávila fue aceptar cumplir esas dos exigencias y que se redactó una minuta que quedó firmada por el representante del gobierno federal.

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Crece tensión por plantón de productores de frijol en Zacatecas; mantienen tomada Plaza de Armas. (Foto: Diana Valdez/ EL UNIVERSAL)

Sin embargo, asegura que tras retirarse de la mesa el funcionario federal, los manifestantes cambiaron de parecer y desconocieron los acuerdos y ahora exigían 150 mil costales y el acopio de cuatro mil toneladas de frijol.

El secretario general de gobierno señaló que les resultó extraña esa nueva postura y consideró que con ellos sólo se buscaba “reventar la mesa de negociación “ y dijo:

“A nosotros nos da la impresión que dentro del grupo hay personas que legítimamente sí están buscando acopiar el frijol, pero, hay quienes sí están usurpando el programa, están desvirtuando para tratar ellos de sacar un beneficio económico”.

Incluso, afirmó que en la reunión, uno de los propios productores reconoció que sus agrupaciones se habían acercado con dos políticos con quienes al parecer tenían acuerdos y reveló que eso dos personajes que han realizado intervencionismo en el programa federal de acopio de frijol son los diputados de Morena, José Narro Néspedes y Alfonso Ramírez Cuellar.

Manifestantes refuerzan plantón

Desde hace dos días, los productores de frijol se apostaron afuera de Palacio de Gobierno con tractores y campamentos, los cuales fueron colocados sobre la explanada de la Plaza de Armas, como nueva medida de presión. (Foto: Diana Valdez/ EL UNIVERSAL)

Por su parte, los productores que se mantienen en plantón aseguraron que no se establecieron acuerdos, porque las autoridades no les dieron respuesta real a sus demandas, incluso, destacaron que tiene apoyo de la ciudadanía, ya que han acudido apoyarlos con comida caliente, abrigo y víveres, porque su determinación es no retirarse del lugar y seguir en pie de lucha.

Reconocieron que la mesa de negociación se rompió, pero, quedó abierta para que les den respuesta a sus demandas, pero, dijo que este sábado ya no los han buscado para reanudar las negociaciones.

Mientras tanto, dijo que ante el temor de que sean desalojados por las autoridades, han llegado más productores y aseguran que si no reciben respuesta, ellos también serán parte de las actividades del Festival Cultural, pero, no se van a retirar de Plaza de Armas.

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