Culiacán. En los tres nuevos asesinatos violentos registrados en la capital del estado y en el municipio de Navolato, en los cuales un despachador de combustible resultó muerto, la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Un joven que viajaba en una motocicleta sobre la avenida Benjamín Hill, del sector Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, al ingresar a un expendio a cargar combustible, fue atacado a balazos por personas desconocidas, las cuales se presume lo venían siguiendo desde calles anteriores.

En el ataque, el despachador de gasolina de nombre Jesús Cargos “N”, de 59 años de edad, fue alcanzado por los impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos; lo mismo sucedió con el motociclista de nombre Romel “N”, de 29 años.

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Pese al rápido desplazamiento de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército al lugar de los hechos, estos no lograron localizar a los homicidas, los cuales huyeron del lugar en un vehículo, cuyas características no se conocieron.

En la colonia Alfonso G. Calderón, del municipio de Navolato, se reportaron detonaciones de armas de fuego y la privación de la libertad de una persona del sexo masculino, por lo que los cuerpos de auxilio y de seguridad se presentaron en el lugar.

Dentro del inmueble se encontró el cuerpo de una persona identificada como Ramón “N”, de 83 años de edad, el cual presentaba varios impactos de bala, y conoció que otra persona que se encontraba con él, de nombre Sergio Armando “N”, fue levantada por varias personas armadas.

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