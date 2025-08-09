Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Durante la primera semana de agosto se registraron 447 asesinatos en el país, un promedio de 56 diarios, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ().

Lo anterior confirma que a la semana se registran entre 450 y 500 víctimas de .

Al momento, el 1 de agosto es el día más violento del mes, al contabilizar 67 muertes intencionales, seguido del 7 de agosto, con 65 víctimas, según el reporteo diario de la SSPC, elaborado con base en los reportes enviados por las fiscalías o procuradurías estatales.

Lee también

Los estados más violentos en la primera semana, que abarca del 1 al 8 agosto, son Guanajuato, 46 asesinatos; Baja California, 38; Sonora, 33; Estado de México, 36; Michoacán, 29; Chihuahua, 28; Jalisco, 25; Veracruz, 24; Sinaloa, 23, la mayoría estados gobernados por el partido.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (), los homicidios se mantienen como la octava causa de muerte en México, con 33 mil 241 registrados en 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses