Culiacán. Las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados a causa de un derrame en una presa de jales, en la zona serrana del poblado de Chele, en la sindicatura de Cacalotan, en el municipio de El Rosario, continúan con equipos de un grupo de expertos militares y de la propia empresa minera.

Laura Velázquez Alzua, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que se trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del Ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores que quedaron atrapados.

Se informó que la funcionaria federal y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, acudieron al sitio del accidente. Inicialmente, 25 trabajadores estuvieron expuestos al derrame de una presa de jales que inundó una parte de la mina. De ellos, 21 alcanzaron a salir. Tuvieron encuentros con familiares de los atrapados.

Lee también Ubican con vida a trabajadores atrapados en mina de El Rosario, Sinaloa; les inyectan oxígeno y agua

En la reunión en la que se explicó la situación que prevalece en la misma Santa Fe, Rocha Moya, agradeció el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por el apoyo que se ha brindado para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores que permanecen atrapados bajo tierra.

Protección Civil, trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores atrapados. Foto: Oficial, visita a la mina de Santa Fe

Comentó que 36 especialistas del Batallón de Atención de Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, con especialistas de la empresa que sirven de guías, trabajan con una perforación para tratar de localizarlos y extraerlos.

Señaló que los trabajos de rescate no se van a parar hasta lograr el objetivo, por lo que se tuvo un acercamiento con las familias de los mineros que permanecen sepultados, a más de cien metros, donde se les inyecta oxígeno.

Lee también Reportan cuatro trabajadores atrapados por derrumbe en mina de Sinaloa; envían brigadas especializadas de rescate

El gerente administrativo de la empresa minera de Sinaloa, Álvaro Vargas Miranda, explicó que se trató de un derrumbe en una presa de jales, lo que reblandeció muros y bloqueó accesos y salidas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss