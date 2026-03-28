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Culiacán. Las labores de rescate de cuatro que quedaron atrapados a causa de un en una presa de jales, en la zona serrana del poblado de Chele, en la sindicatura de Cacalotan, en el municipio de El Rosario, continúan con equipos de un grupo de expertos militares y de la propia empresa minera.

Laura Velázquez Alzua, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que se trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del Ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores que quedaron atrapados.

Se informó que la funcionaria federal y el gobernador del estado, , acudieron al sitio del accidente. Inicialmente, 25 trabajadores estuvieron expuestos al derrame de una de jales que inundó una parte de la . De ellos, 21 alcanzaron a salir. Tuvieron encuentros con familiares de los atrapados.

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En la reunión en la que se explicó la situación que prevalece en la misma Santa Fe, Rocha Moya, agradeció el apoyo de la presidenta de la República, , por el apoyo que se ha brindado para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores que permanecen atrapados bajo tierra.

Protección Civil, trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores atrapados. Foto: Oficial, visita a la mina de Santa Fe
Protección Civil, trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores atrapados. Foto: Oficial, visita a la mina de Santa Fe

Comentó que 36 especialistas del Batallón de Atención de Emergencias de la Secretaría de la , con especialistas de la empresa que sirven de guías, trabajan con una perforación para tratar de localizarlos y extraerlos.

Señaló que los no se van a parar hasta lograr el objetivo, por lo que se tuvo un acercamiento con las familias de los mineros que permanecen sepultados, a más de cien metros, donde se les inyecta oxígeno.

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El gerente administrativo de la empresa minera de Sinaloa, Álvaro Vargas Miranda, explicó que se trató de un derrumbe en una presa de jales, lo que reblandeció muros y bloqueó accesos y salidas.

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