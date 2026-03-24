La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a una reforma más impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por mayoría de votos, el pleno de ministros validó este martes los cambios a la Ley Minera, en abril de 2022, que declararon al Litio de utilidad pública y que prohíben la entrega de concesiones, contratos, permisos o autorizaciones a empresas privadas para explotar este metal estratégico.

En sesión ordinaria, la nueva Corte desechó la acción de inconstitucionalidad que una minoría de senadores de oposición tramitó contra la declaración del Litio como metal estratégico y que no se puedan otorgar concesiones a privados para su explotación, impulsada por López Obrador y Morena.

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Sin embargo, el máximo tribunal del país confirmó que la explotación del Litio es competencia exclusiva del Estado mexicano.

Asimismo, ratificó que la reforma a la mencionada ley de 2024, elevó a recurso estratégico el Litio e impuso la prohibición de autorizar concesiones sobre este recurso natural.

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