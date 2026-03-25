Diputados avalan en lo general eliminar “pensiones doradas”; continúa discusión en lo particular

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 458 votos a favor, reformar el artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El dictamen avalado establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.

También dispone que la reforma será retroactiva, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite, deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.

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Durante la discusión en lo general, el diputado Alejandro Domínguez (PRI) señaló que al establecer que la reforma sea retroactiva, afectará a los trabajadores; mientras que quedan intactos los privilegios de otros, como los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Esta iniciativa no es pareja porque no todos serán afectados por igual, algunos van a conservar sus privilegios, por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar conservará sus privilegios, los ministros en retiro conservarán sus privilegios, eso es lo que convierte a esta reforma en una reforma selectiva, discrecional y clasista, y además con un sustento jurídico poco sostenible porque viola el principio de retroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica, va a abrir la puerta de litigios masivos”, dijo.

La diputada Lilia Aguilar (PT) dijo que se deben eliminar los excesos en las pensiones porque “se logró gracias a que estos sistemas pensionarios fueron dados con actos de corrupción”, y aumentaron 157% entre 2018 y 2019.

“Solamente en Luz y Fuerza del Centro hay 3 mil 504 personas que reciben más del salario de la presidenta en pensiones; en Pemex estamos hablando de 22 mil personas que reciben más del sueldo de la presidenta, y en CFE una cuestión similar”, expresó.

Por el PAN, Cristina Márquez acusó que el gobierno federal don más recursos a Cuba, que los que podrá ahorrar con la reforma constitucional propuesta por la presidenta Sheinbaum.

“Claro que México y los mexicanos requieren recursos, pero no a costa de quienes legítimamente tienen un derecho laboral adquirido, y esto no lo pueden entender. Menos aun cuando regalan a una dictadura, 400 millones de dólares, para que los que no sepan, 8 mil millones de pesos más o menos dicen, contra los 5 mil que dizque van a ahorrarse por estos ajustes”, expuso.

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La diputada Maricela Silva (PVEM) dijo que en “un país con tantas desigualdades, no puede haber pensiones exorbitantes financiadas con recursos públicos, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchan todos los días por sacar adelante a sus familias”.

“Actualmente, tres personas reciben jubilaciones superiores al millón de pesos mensuales, 67 perciben entre 500 mil y un millón de pesos mensuales, más de 18 mil reciben entre 100 mil y 500 mil mensuales, esto es una verdadera bofetada al pueblo”, comentó.

La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) aseguró que la reforma busca hacer retroactivo el ajuste de pensiones, porque el gobierno federal necesita recursos.

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“No somos ingenuos, entendemos que este tema de la retroactividad es el corazón de la iniciativa presidencial, que las finanzas públicas enfrentan una situación crítica y que cada peso suma, pero al obligar que las jubilaciones que fueron otorgadas conforme a leyes vigentes en su momento se ajusten retroactivamente a un nuevo límite, están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso que el Estado mexicano asumió con personas que estuvieron a su servicio durante décadas”, dijo.

Continúa discusión en lo particular.

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