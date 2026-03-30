La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ha funcionado muy bien” el acuerdo con empresarios para poner un tope al precio de la gasolina magna, ante la situación en Medio Oriente.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en cuanto al precio del diésel se llegó a un acuerdo para que sea 28.28 pesos por litro.

“El objetivo es seguir trabajando esta semana y la próxima para ver de qué manera puede haber la compensación del IEPS y un mejor precio en las terminales de Pemex. Lo está trabajando Pemex para que todavía pueda bajar más”, dijo la Mandataria federal.

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“No es que haya un límite al precio del diésel porque tiene sus complicaciones poner un tope (...) En algunas ocasiones hay un incentivo para disminuir el impuesto del diésel y de todas maneras los gasolineros le suben”, agregó al señalar que hay siempre operativos.

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), indicó que se reforzarán los monitoreos para los precios del diésel y pidió a las personas usuarias que tomen fotografías de los precios de los combustibles en las gasolineras.

“Nosotros damos seguimiento con los gasolineros porque hay una mesa permanente que coordina la secretaria de Energía con los empresarios, y entonces nosotros podemos tener esa información y revisar qué está generando que este acuerdo no se esté cumpliendo”, dijo.

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