Con el objetivo de asegurar que las personas consumidoras reciban kilos de a kilo en temporadas de alto consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la colocación de básculas itinerantes en mercados y centrales de abasto con mayor afluencia del país.

Las básculas itinerantes forman parte del “Programa de Verificación y Vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2026”, y actualmente hay 24 activas, informó la institución en un comunicado.

Además de las básculas que se colocaron en lugares estratégicos como mercados y centrales de abasto, trabajadores de la Profeco supervisarán que los proveedores den el peso correcto por el que pagan los consumidores en establecimientos comerciales.

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La Profeco afirma que se habilita un módulo de atención en estos lugares, el cual contará con una báscula previamente calibrada, donde los consumidores pueden pesar los productos que acaban de adquirir para comprobar que les hayan dado el gramaje por el que pagaron.

Actualmente se encuentran 24 básculas itinerantes activas alrededor de la República mexicana en estos puntos del país:

Villahermosa, Tabasco

Vallarta, Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco

Pachuca de Soto, Hidalgo

Iztapalapa y Azcapotzalco, Ciudad de México

Tampico y Reynosa, Tamaulipas

Morelia, Michoacán

Culiacán, Sinaloa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Zacatecas, Zacatecas

Querétaro, Querétaro

Cancún, Quintana Roo

Cuernavaca, Morelos

Mérida, Yucatán

Aguascalientes, Aguascalientes

Asimismo, Profeco recordó a los proveedores que la calibración de básculas es periódica y obligatoria para garantizar transacciones justas entre las personas consumidoras y vendedores.

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Resultados del operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”

El operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026” se encuentra vigente desde el pasado 18 de febrero, donde la Profeco ha monitoreado 36 mil 217 productos y brindado mil 797 asesorías a los consumidores, también ha colocado 13 mil 809 preciadores y 2 mil 675 carteles para informar a la población sobre sus derechos básicos del consumidor.

La Profeco ha realizado 197 visitas de vigilancia y 74 de verificación. Dichas visitas se extenderán hasta el próximo 10 de abril.

La Procuraduría Federal del Consumidor, hace un recordatorio a los proveedores y consumidores que los canales de atención son:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722,

Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook ProfecoOficial

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