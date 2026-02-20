La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que la temporada de Cuaresma 2026 se prevé una derrama económica superior a los 2 mil 233 millones de pesos.

Lo anterior porque la temporada dará un impulso fundamental a la economía de la capital gracias al consumo en el sector de pescados, mariscos y servicios relacionados.

Al respecto, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la institución empresarial, indicó que para esta temporada de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México se verán beneficiadas 2 mil 354 unidades económicas, de las cuales el 73.02% corresponde a restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos, mientras que el 26.98% restante pertenece a unidades económicas dedicadas al comercio al por menor de pescados y mariscos frescos.

El consumo, señaló el dirigente empresarial, se concentra sobre todo en mercados públicos, pescaderías y restaurantes, donde productos como el camarón muestran una alta demanda y se estima que se venda en 310.11 pesos por kilo, en promedio.

Gutiérrez Camposeco destacó que, para garantizar la confianza del consumidor, instituciones como la Profeco han iniciado programas de verificación y vigilancia para asegurar que se exhiban precios y se respeten los derechos de los consumidores en esta temporada.

"La Cuaresma es una de las temporadas más relevantes para el comercio establecido en nuestra ciudad. Invitamos a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía local”, destacó el presidente de la Canaco CDMX.

