Autoridades sanitarias de la Ciudad de México pusieron en marcha un operativo especial con motivo del inicio de la Cuaresma, con la intención de reforzar las medidas de higiene en la venta de productos del mar, como son los pescados y los mariscos.

Tras arrancar revisiones en puestos de mariscos en el mercado de La Nueva Viga, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que el consumo de pescados tiene que hacerse no sólo en una temporada, sino durante todo el año, y resaltó también la importancia de garantizar que esté en buenas condiciones.

“Es una época muy importante para comer pescado y mariscos, aunque tiene que ser todo el año. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que comer pescados y mariscos dos o tres veces a la semana, pero no sólo la nutrición, sino la seguridad”, dijo.

Como parte de estas acciones, este jueves se realizó un recorrido en el mercado de la Nueva Viga, en Iztapalapa, en donde se hizo toma de muestras de producto y se repasaron las recomendaciones sanitarias más importantes para adquirir productos del mar en buenas condiciones.

Además, se entregaron 12 constancias de capacitación de cursos de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) a personal que labora en este centro de abasto.

En el evento estuvieron presentes autoridades de la Agepsa, la Secretaría de Salud de la CDMX, así como de la alcaldía Iztapalapa, de la Central de Abasto (Ceda) y del mercado de La Nueva Viga.