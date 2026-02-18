Semana Santa 2026 en México: ¿cuánto dura la Cuaresma?; conoce la fecha en termina

La Cuaresma de 2026 en México comienza formalmente este miércoles 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza. Este periodo posee una duración simbólica de cuarenta días (inspirada en los relatos bíblicos del retiro de Jesús en el desierto) y funciona como una preparación espiritual para la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Según el portal especializado Vatican News, el tiempo de Cuaresma concluye el Jueves Santo (2 de abril de 2026), específicamente antes de la celebración de la Misa de la Cena del Señor, momento en el que se da paso al Triduo Pascual.

De acuerdo con las directrices de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), la Cuaresma se caracteriza por ser un tiempo de conversión que se manifiesta a través de tres pilares fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna.

Durante este lapso, los fieles suelen evitar el consumo de carne roja los días viernes, una práctica que incluye el viernes de Dolores (programado para el 27 de marzo de 2026), como un gesto de solidaridad con el sacrificio religioso.

Fechas clave y la transición hacia la Semana Mayor

El calendario litúrgico de 2026 presenta una estructura clara para el seguimiento de las festividades. Tras el inicio en febrero, la Semana Santa se desarrolla del 29 de marzo (con el Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección). Según la aplicación de espiritualidad y liturgia Hallow, el punto culminante de la reflexión ocurre durante el Viernes Santo (3 de abril), día de luto universal para la Iglesia en el que se recuerda la crucifixión.

Es importante señalar que, aunque la Cuaresma litúrgica termina el 2 de abril, la dinámica social y educativa en México se ajusta a estas fechas.

De acuerdo con las disposiciones generales que suelen aplicarse en el calendario escolar (como las emitidas por organismos educativos), el periodo vacacional se programa en torno a la Semana Santa, permitiendo que la población participe en las representaciones tradicionales que tienen lugar en diversas regiones del país.

Significado y observancia del Triduo Pascual

La finalización de la Cuaresma el Jueves Santo marca el inicio del periodo más sagrado para el catolicismo. Según el Dicasterio para el Culto Divino, el Triduo Pascual no es una preparación, sino la celebración misma de la victoria sobre la muerte. Este bloque de tres días une la Última Cena, el Vía Crucis y la Vigilia Pascual en una sola unidad litúrgica.

La correcta comprensión de estas fechas permite a los fieles y al público general entender por qué la Cuaresma "termina" técnicamente antes del Viernes Santo, aunque el rigor de la abstinencia se mantenga hasta la mañana del domingo.

De acuerdo con la enciclopedia especializada Catholic Answers, el conteo de los cuarenta días excluye tradicionalmente los domingos, ya que cada domingo se considera una "pequeña Pascua". Esta precisión técnica explica por qué el calendario abarca cronológicamente más de seis semanas desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo. La planificación de 2026 invita a los ciudadanos a una organización anticipada (especialmente para quienes realizan traslados por motivos de fe o descanso), dado que el ciclo termina formalmente el primer jueves de abril.

