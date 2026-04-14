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El actor Fernando Bonilla, quien recientemente interpretó a “Jero” en "La Oficina", dio de qué hablar en redes sociales, luego de arremeter contra Movimiento Ciudadano (MC) por usar su imagen para una publicación.
Por medio de X, el actor compartió una captura de pantalla sobre la publicación de MC, realizada desde Facebook
“Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en la publicación, acompañado de un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja.
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Aunado a ello, debajo, se observa a “Jero” haciendo un gesto con la mano. Sobre la imagen se lee: “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”.
Actor de La Oficina arremete contra MC tras uso de imagen
Por lo anterior, Fernando Bonilla criticó la publicación y pidió que jamás “vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”.
“Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, expresó.
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En tanto, el actor compartió un video, donde se burla de la publicación: "No, a ustedes no les sale".
EL UNIVERSAL realizó una búsqueda en las redes sociales del partido; sin embargo, dicha publicación ya no aparece publicada en su cuenta.
No obstante, el pasado 27 de marzo compartieron una publicación similar en su cuenta de X, donde ahora figura “Abi Delgado”, interpretada por Alejandra Ley, con la descripción: “Como cuando el jefe me habla fuera del horario laboral”.
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