La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al reconocimiento de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2026 y sostuvo que “gobernamos para estar siempre cerca de la gente”.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “atender al pueblo de México, mientras no nos desviemos de eso va a haber apoyo, porque eso es lo que está mostrando en todo caso esta revista”.

“Que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque la fuerza nos la da el pueblo, nadie más. No nos la da los empresarios, no nos la da la revista Time, no nos la da ningún gobernante extranjero, no nos las da nadie más que el pueblo”, dijo.

“Y esa fuerza con el pueblo la vamos a mantener siempre mientras no traicionemos. Siempre consultando al pueblo y estando cerca”, agregó.

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Ayer, en el apartado de “Líderes” de la revista Time, Sheinbaum Pardo compartió el reconocimiento al lado de personalidades como el papa León XIV; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

De acuerdo con Time, la Mandataria federal inició su primer año de gobierno “bajo presión de todos lados”, desde los amagos arancelarios de su homólogo estadounidense hasta el crecimiento del crimen organizado y el tráfico de migrantes.

Sin embargo, subrayó que la respuesta de la primera mujer Presidenta de México fue diplomática, con una gestión que “golpeó con dureza” a los cárteles, allanando laboratorios clandestinos y transfiriendo a los capos más peligrosos a custodia estadounidense.

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